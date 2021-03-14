Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свой плейлист для воскресный бранчей

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 51 летняя звезда разместила видео под трек Saweetie "Pretty Bitch Freestyle".

"Плейлист для воскресных бранчей ✨ Зайдите в мой TikTok, чтобы посмотреть полное видео ✨", - предложила знаменитость.

В коротком видео сменяются образі, Джей Ло предстает в дерзком открытом наряде и выстреливает из огромных пистолетов, в толпу. Вместо пуль из оружия вылетают деньги... Кадры из других фильмов, с Дженнифер в главной роли, сменяются кадрами из ее клипов. Также Джей Ло разместила вырезки из статей и заголовки, которые наверняка больно ранят ее.

Видео не оставило равнодушными фанатов, которые чувствуют необходимость увеличить поддержку звезде, ведь совсем недавно стало известно о расставании звезды с Алексом Родригесом, котором знаменитость посвятила 4 года жизни.

Они написали множество комплиментов в колонке комментариев:

"Вау", "Какая атмосфера! 😍🙌🏽", "Люблю твое тело😍🙌🏽", "Я хочу это😘✨", "Надеюсь, сегодня вечером встретимся🧡💚", "Я люблю тебя❤️🔥", "ДжейЛо, украла мое сердце", "Королева", "Бесконечная красота, всегда красивая и удивительная", - отозвались фанаты знаменитости.

Джей Ло и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений, об этом сообщили иностранные инсайдеры. Известно, что в прошлом году Лопес и Родригес планировали провести пышную церемонию. К сожалению коронавирус помешал им это сделать. И теперь стало известно об их расставании.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"