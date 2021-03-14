"Добре, коли вся сім'я збирається за великим столом"

Відома українська співачка Камалія показала, як зустрічає Масляну

Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Камалія привітала своїх шанувальників з Масляною і опублікувала відповідні фото. На знімках співачка демонструє на камеру цілу тарілку млинців. Судячи з усього, фото зроблені в її розкішному особняку, де Камалія живе з чоловіком, дочками і величезною кількістю тварин.

Співачка, яка часто з'являється перед камерами в гламурних сценічних образах, в домашньому вбранні виглядає досить незвично. На ній проста яскраво-жовта кофта і мінімум косметики.

"Дорогі мої, вітаю всіх з Масляною! Як добре, коли вся сім'я збирається за великим столом. Всім здоров'я, любові і смачних млинців!", - написала Камалія.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати пост. Уважні Передплатники тут же помітили, що сім'я знаменитості досі не прибрала прикрашену ялинку.

"Фото красиві-якісь затишні. І ялинка ще стоїть", "У вас ялинка стоїть?", "Камалія, З Масляною! Найкращі побажання. Прекрасні фото", "що з обличчям", "спасибі велике. Смачного", "взаємно, красуня!", "Ой яка ж Ви красуня", "Млинці у Вас вийшли шикарні) такі тоненькі, прямо ідеальні) а можна рецепт?", "Млинці добре, але з фільтрами переборщили! Особа не природне якесь!",- пишуть люди.

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