Відома українська актриса Ольга Сумська вразила зовнішнім виглядом на світському заході

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому позувала в обіймах харизматичного Павла Зіброва. Сумська була одягнена в довгу жовту сукню з вишивкою, стилізовану під національний костюм. Поруч стояв Зібров. Він був одягнений в чорні штани і футболку. Крім цього, для фото позувала ефектна блондинка в червоному костюмі. Сумська і блондинка обступили артиста з двох сторін.

Варто відзначити, що виглядала на фото Сумська просто чудово. Вона посміхалася і світилася від щастя, розтанувши в руках Зіброва і забувши про свого чоловіка, Віталія Борисюка, який став новою зіркою вокального шоу «Голос країни».

Як відомо, Сумській вже 54 роки, проте на фото вона виглядає значно молодшою. Артистка стежить за своєю зовнішністю, що дозволяє їй виглядати на всі 100%.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська одурманила зухвалим образом, продемонструвавши неймовірно глибоке декольте. Актриса покрасувалася перед камерою в чорній сукні, доповнивши образ цікавим капелюшком з бантом і яскравим макіяжем з червоною помадою.

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