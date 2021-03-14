Відома співачка і актриса Аліна Гросу, підкорила спокусливим образом і грою світло-тіні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram артистка розмістила пекуче фото, підкресливши свій тонкий стан.

Аліна вирішила також представити шанувальникам своєї творчості вірш, написаний їй з нагоди прощеного воскресіння і попросила у всіх шанувальників вибачення.

"Вибачте ви мене за всі образи,

За всі мої вчинки та слова,

Що були в минулому хай будуть забуті,

Може провинилася, була я не права....",- уривок з поезії молодої знаменитості.

Для ілюстрації Аліна вибрала незвичайне фото з акцентом на очі. Дівчина стоїть в тіні, і лише один промінь світла потрапляє на її глибокі очі, підкреслюючи загадковий образ і прекрасний лик молодої зірки.

Шанувальники не могли пройти повз яскравого образу, і також підкреслили, що не тримають зла на дівчину:

"Дуже прекрасні слова!😍 😍 😍", "Аліна👏 😍 🙌", "Талант❤️", "Дуже навіть❤️😍 🔥", "Останній рядок до сліз😭 😭", "Приголомшливі вірші та дуже життєво. Я теж пишу і поезія для мене - це прекрасне", "Вибачте за критику до ваших ролей ! 😮 👏 🙌 ", "Написано, як завжди, на висоті🔥", "Шикарна, любимо❤❤️", - написали шанувальники.

Відомо, що Олена останнім часом не тільки співає, але і знімається в кіно. Кілька серіалів з її головними ролями зацікавили шанувальників. Крім того, нещодавно Аліна взяла участь в гіпершоу Маска, де постала в ролі загадкової троянди, чуттєвого і яскравого персонажа, який полюбився глядачам і детективам.

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