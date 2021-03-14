Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька вразила образом на святі на честь дня народження колективу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених на вечірці. Зарицька була одягнена в шкіряні штани і сорочку, яка вигідно підкреслила її апетитні форми.

"Нещодавно у нас був день народження. По-перше, спасибі ще раз за купу привітань і побажань! А пару днів тому, ми вирішили досить спонтанно зібратися вузьким колом команди і друзів щоб ще раз нагадати, як ми один одного любимо. Було класно, весело, святково і дуже квітуче. Дуже спасибі всім хто прийшов на свято! А також всім, хто створив його разом з нами", - підписала фото зірка.

У коментарях групі залишили масу приємних слів. Не стрималася телеведуча Леся Нікітюк, яка залишила підпис під фото: «вітаю, мої солоденькі». Шанувальники приєдналися до привітань.

"Круто, ще раз вітаємо і бажаємо успіхів!", "Боже, які ви Класні, процвітання і успіхів вам, ви кращі і неймовірні. Дуже вас люблю", "Вітаємо! Сил Вам у вашій творчості і потужного розвитку у всіх його напрямках!",- пишуть користувачі Мережі.

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