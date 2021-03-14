Відома українська співачка Світлана Лобода вразила новим сценічним образом у розкішній сукні

Зірка, яка зараз живе і працює в Росії, вирішила подражнити своїх шанувальників напередодні нового виступу. Вона поділилася відповідним фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку співачка стоїть на сцені з мікрофоном. Увага до себе тут же приковує її розкішний, але в той же час елегантний і витончений наряд.

Обтягуюче плаття ніжного кремового кольору ідеально поєднується із засмагою співачки, а його блискуча тканина виглядає дуже святково. Глибоке декольте дозволило Лобода продемонструвати свої вражаючі форми.

Образ співачки доповнив легкий макіяж в натуральних відтінках і ідеально завиті локони.

"Всього один крок і світло софітів заллє сцену... І ми з вами станемо єдиним цілим! Шоу починається", - підписала знімок зірка.

Її шанувальники прийшли в захват від цього образу.

"Королева", "чекаємо концертів і сумуємо за Вашою енергії", "яка красива! Я захоплююся Вами", "ніжна!", "Красива, немає слів!", "Така ніжна богиня!", "Світлана Сергіївна! Ви виглядаєте чудово! Сукня дуже красива! І шоу має бути просто приголомшливим!", "Як добре зроблено сукню, шалено красива жінка", - пишуть люди.

Нагадаємо, худне Лобода в тонких лосинах показала, як накачати ідеальний "горіх": "У хід йдуть навіть пакети...".

Як повідомляла Politeka, Лобода збентежила відвертим декольте на "Голосі", не посоромившись дітей: "тільки мертвий не обговорив...".

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