Известная украинская певица Светлана Лобода впечатлила новым сценическим образом в роскошном платье

Звезда, которая сейчас живет и работает в России, решила подразнить своих поклонников в преддверии нового выступления. Она поделилась соответствующим фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке певица стоит на сцене с микрофоном. Внимание к себе тут же приковывает ее роскошный, но в то же время элегантный и утонченный наряд.

Обтягивающее платье нежного кремового цвета идеально сочетается с загаром певицы, а его блестящая ткань выглядит очень празднично. Глубокое декольте позволило Лобода продемонстрировать свои впечатляющие формы.

Образ певицы дополнил легкий макияж в натуральных оттенках и идеально завитые локоны.

«Всего один шаг и свет софитов зальёт сцену... И мы с вами станем единым целым! Шоу начинается», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники пришли в восторг от этого образа.

«Королева», «Ждём концертов и скучаем по Вашей энергии», «Какая красивая! Я восхищаюсь Вами», «Нежная!», «Красивая, нет слов!», «Такая нежная богиня!», «Светлана Сергеевна! Вы выглядите великолепно! Платье очень красивое! И шоу должно быть просто потрясающим!», «Как хорошо сделано платье, безумно красивая женщина», - пишут люди.

Напомним, худеющая Лобода в тонких лосинах показала, как накачать идеальный "орех": "В ход идут даже пакеты...".

Как сообщала Politeka, Лобода обескуражила откровенным декольте на "Голосе", не постыдившись детей: "Только мертвый не обсудил...".

Также Politeka писала, что Лобода в платье с провокационными вырезами вскружила голову Урганту: "Иван напряжен".