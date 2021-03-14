Известная украинская певица Светлана Лобода впечатлила новым сценическим образом в роскошном платье
Звезда, которая сейчас живет и работает в России, решила подразнить своих поклонников в преддверии нового выступления. Она поделилась соответствующим фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На снимке певица стоит на сцене с микрофоном. Внимание к себе тут же приковывает ее роскошный, но в то же время элегантный и утонченный наряд.
Обтягивающее платье нежного кремового цвета идеально сочетается с загаром певицы, а его блестящая ткань выглядит очень празднично. Глубокое декольте позволило Лобода продемонстрировать свои впечатляющие формы.
Образ певицы дополнил легкий макияж в натуральных оттенках и идеально завитые локоны.
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«Всего один шаг и свет софитов зальёт сцену... И мы с вами станем единым целым! Шоу начинается», - подписала снимок звезда.
Ее поклонники пришли в восторг от этого образа.
«Королева», «Ждём концертов и скучаем по Вашей энергии», «Какая красивая! Я восхищаюсь Вами», «Нежная!», «Красивая, нет слов!», «Такая нежная богиня!», «Светлана Сергеевна! Вы выглядите великолепно! Платье очень красивое! И шоу должно быть просто потрясающим!», «Как хорошо сделано платье, безумно красивая женщина», - пишут люди.
Напомним, худеющая Лобода в тонких лосинах показала, как накачать идеальный "орех": "В ход идут даже пакеты...".
Как сообщала Politeka, Лобода обескуражила откровенным декольте на "Голосе", не постыдившись детей: "Только мертвый не обсудил...".
Также Politeka писала, что Лобода в платье с провокационными вырезами вскружила голову Урганту: "Иван напряжен".