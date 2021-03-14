Анджеліна Джолі в сукні з відкритою спиною продемонструвала свої татуювання, підкоривши своїх шанувальників

Останнім часом голлівудська актриса стала не так часто з'являтися на світських заходах, проте це не заважає її шанувальникам ділитися архівними фотографіями і захоплюватися красою зірки. Один з таких знімків був опублікований на фан-сторінці Джолі в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Анджеліна відображена під час одного зі своїх появ на червоній доріжці. Співачка одягнена в коричневу сукню без бретелей і з відкритою спиною. Корсет вбрання виконаний з щільної тканини і нещільно прилягає до тіла актриси.

Відкрита спина вбрання також дозволяє Джолі продемонструвати свої татуювання на лопатці і передпліччя. Конкретне тату зображує текст буддистської молитви. Відомо, що актриса зробила його в Таїланді в якості оберега від неприємностей.

Втім, це далеко не єдиний малюнок на тілі Джолі. Актриса з юності славилася своєю любов'ю до великих татуювань. Зараз вони покривають практично всі частини тіла зірки і кожна з них має своє значення.

Шанувальники Джолі не змогли не прокоментувати її фото.

"Чудова", "красуня", "я залежний від неї", "найкрасивіша жінка", "Супер, чарівний ангел", - пишуть люди.

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