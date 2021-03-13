Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли пленила длинными ножками в неприличном мини

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек Джоли в Инстаграм появилось архивное фото, на котором женщина предстала в весьма соблазнительном виде. Анджелина сидела в машине, закинув одну ногу на другую. Пикантность ситуации была в том, что актриса надела невероятно короткое платье. В результате ее ножки аппетитно украшали салон автомобиля.

Сама актриса сидела в задумчивой позе. Она поднесла руку к лицу, соблазнительно дотронувшись одним пальцем до губ. Выглядела Джоли просто превосходно. Именно такой ее любили миллионы преданных поклонников по всему миру.

В комментариях под фото фаны оставили десятки комплиментов.

«Это намного соблазнительнее, чем то, что в наши дни считается привлекательностью. Утонченная, естественная, женственная», «Она такая безупречная», «Платиновый стандарт», «Я люблю твое тело, твои красивые ножки и красивые сладкие губы», «Элегантная с невероятными ножками, великолепная», «Ангел», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас Анджелина Джоли выбирает более сдержанные образы. На публике она появляется в длинных юбках и платьях. Декольте в нарядах звезды тоже можно увидеть крайне редко.

Напомним, что Джоли в черном свитере и колготках в сеточку показала стройные ноги: "Как у модели".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с дерзостью во взгляде и без лифчика сверкнула пышными размерами: "Обожаю это".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли покорила своей нежностью в "невидимом" наряде: "Настоящая драгоценность".