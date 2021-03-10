Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі знімається в чуттєвих і стильних фотосесіях

Довгі роки Джолі не змінювала свій стиль і була на піку популярності завдяки топовим ролям в кінокартинах, в яких брала участь за останні роки. Зараз же, після розлучення з Бредом Піттом, зірка практично ніде не знімається.

Причому Джолі-одна з небагатьох зірок, яка не веде свій Instagram, за неї це роблять віддані фанати. В одній з груп з'явилися чуттєві фото з актрисою, зроблені під час однієї з останніх фотосесій Анджеліни.

На знімку зірка у вільному чорному светрі і колготках в невелику клітку сиділа на стільці і підняла одну ногу, зробивши акцент на струнких формах і чуттєвості при допомозі чорно-білій обробці. Мінімум деталей, відсутність макіяжу і укладання зробили Джолі трохи похмурою і серйозною, проте шанувальники все одно були раді побаченому, зазначивши, що ноги зірки "як у моделі".

Як можна помітити, з кожним роком фан-база Джолі збільшується. Шанувальники приходять в захват від гарячих образів, згадуючи найцікавіші з них. Не так давно в одній з фан-груп також розмістили знімок, на якому Джолі позувала в тонкій сукні.

Наряд був з тонкої напівпрозорої тканини, а також володів нескромним декольте, з якого просто вистрибували груди. Золоті паєтки на плечах і на бюсті давали додаткового акценту.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками