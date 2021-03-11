Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі показала, наскільки красива крупним планом

Артистка завоювала велику любов публіки завдяки своїм таланту, красі, а також тим, що займається благодійністю, передає Politeka.net. З кожним роком фан-база зірки, здається, тільки збільшується.

Шанувальники створюють акаунти, в яких розміщують знімки кумира. Так, красуня на фото постала в ніжному образі.

Артистка була в наряді тілесного кольору. Вона розпустила довге волосся, яке було красиво укладене. Кілька локонів впали на обличчя Джолі.

Макіяж з акцентом підкреслив погляд, що здавався таким ніжним і добрим. Пухкі губи блищали й мали натуральний колір.

Зірка посміхалася, а вітер трохи грався з її волоссям.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Вау, Ідеальна👏", "Симпатична«,» Красуня«," Красива.. ❤️», «Вау 😱 👍 🔥 бездоганна», «супер і найпривабливіша жінка, чудова, приголомшлива, ти мила королева, прямо вразила в саме серце», "Королева", "мила ніженка", "ти така красива", "я закохуюся в тебе, жінка, кожен раз, коли бачу😍 😍 😍 😍", " чудова дама ❤️❤️❤️ "," така красива Енджі"," відмінно😍", "Вау","як завжди, ти для мене справжня коштовність"🇲 🇽", "Анджеліна Джолі - найкрасивіша актриса, вона просто видатна", "чудова", - написали користувачі мережі.

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