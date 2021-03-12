Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі постала в красивій сукні на голе тіло

Зірка може гарненько поінтригувати своїх шанувальників, передає Politeka.net. Акторка вже неодноразово доводила, що з легкістю грає з фантазіями чоловіків.

Цього разу шанувальники згадали один зі сміливих образів красуні в чорній сукні. Джолі постала в довгому вбранні зі сміливим декольте.

Під одягом не було білизни, адже це було помітно за виразними ознаками.

Глибоке декольте було настільки не скромним, що здавалося від незручного руху актриси груди виставляться назовні. Ланцюжок додав акценту глибокому вирізу.

Макіяж очей надавав погляду якоїсь зухвалості. Енджі посміхалася, виглядала свіжо і дуже задоволеною.

Варто відзначити, що в даному вбранні артистка з'явилася у 2010 році, просуваючи фільм "Солт".

"Більшість людей, потрапляючи на вершину, бояться, вони стають консервативними у своєму виборі, тому що захищають свою позицію. Анджеліна тільки надихалася своїм досвідом і своїм становищем, щоб бути більш сміливою», - поділився режисер фільму "Солт", Філіп Нойс.

За шість годин пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів.

"Красива жінка", "Обожнюю це 😍 не могли б ви розміщувати більше постів про те, що інші говорять про неї? Це дійсно показує, яка вона людина. Точно не скажу такого про багатьох інших знаменитостей! ", "Так, мило, мило 🅰️Ⓜ️😊⭐️🏏🌎🌎🌎 ","у Енджі благородне серце, вона ніколи не змінить свого способу життя", - написали шанувальники.

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