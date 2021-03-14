Анджелина Джоли в платье с открытой спиной продемонстрировала свои татуировки, покорив своих поклонников

В последнее время голливудская актриса стала не так часто появляться на светских мероприятиях, однако это не мешает ее поклонникам делиться архивными фотографиями и восторгаться красотой звезды. Один из таких снимков был опубликован на фан-странице Джоли в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Анджелина запечатлена во время одного из своих появлений на красной дорожке. Певица одета в коричневое платье без бретелек и с открытой спиной. Корсет наряда выполнен из плотной ткани и неплотно прилегает к телу актрисы.

Открытая спина наряда также позволяет Джоли продемонстрировать свои татуировки на лопатке и предплечье. Конкретное тату изображает текст буддистской молитвы. Известно, что актриса сделала его в Таиланде в качестве оберега от неприятностей.

Впрочем, это далеко не единственный рисунок на теле Джоли. Актриса с юности славилась своей любовью к крупным татуировкам. Сейчас они покрывают практически все части тела звезды и каждая из них имеет свое значение.

Поклонники Джоли не смогли не прокомментировать ее фото.

«Восхитительная», «Красотка», «Я зависим от нее», «Самая красивая женщина», «Супер, очаровательный ангел», - пишут люди.

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