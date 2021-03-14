Відома співачка і тренер музичного шоу "Голос країни" Тіна Кароль підкорила пристрасним образом у Червоній шкіряній сукні

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram зіркова співачка, яка вважається однією з найпопулярніших в Україні, постала в наряді, що підкреслює її струнку фігуру.

Для першого епізоду "вокальних боїв" Тіна Кароль одягла червону по фігурі шкіряну сукню, волосся розпустила і акуратно поклала на плечі. Томний погляд тренера команди молодих виконавців обеззброїв шанувальників і глядачів шоу.

Тіна Кароль на фото стоїть біля крісла з червоною кнопкою, яке добре знають любителі шоу. Вона поклала одну руку на підлокітник свого крісла, а ніжки в дивовижних яскраво-синіх босоніжках поставила одні перед іншою.

Образ співачки відточений ніби вигравіруваний, чіткі лінії та вигини не залишили байдужими шанувальників. Фото тут же "потягли" до себе на сторінку в фан-аккаунт співачки, де є можливість поділитися емоціями, викликаними новим образом.

"О my God🔥 🔥 🔥 🔥", "Дивимося", "Такі очі, відразу пісню згадала: "як нескінченна історія... рухайся Таня, Запалюй Таня!"💔", "Все супер...", "Наша найкраща 🔥", "Кокетка-цукерка😍 😄 ✋", "Гарний ефір", - написали шанувальники Тіни.

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