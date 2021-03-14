Модель Соня Євдокименко, внучка знаменитої Софії Ротару, порадувала шанувальників домашнім образом без макіяжу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram юна модель розмістила добірку фото без макіяжу у звичайному одязі - маєчці та джинсах.

Софія зробила кілька фото будинку, щоб показати свою природну красу. Вона показала кілька фото в променях заходу, які потрапляли крізь вікно в кімнату, де живе дівчина в Нью-Йорку.

"Прості моменти вдома. Ніякого макіяжу, вузьких джинсів, в сяйві заходу 🧡", - підписала свої фото Софія.

Шанувальники не змогли встояти та прокоментували фото дівчини безліччю смайликів-сердечок і звичайно ж компліментами. Адже дівчина неймовірно красива, а промені заходу підкреслили її особливу витонченість в лініях образу.

"Неймовірна😍 😍 😍", "Шикарна!😍 😍 😍 ", "❤️Дуже❤️🔥!", "Кохана Сонечка ти прекрасна❤️", "Ви нереально красива", "{ороша колірна гамма 🙌", "Uра зі світлом правильна! Зазвичай кадри виходять особливі в такому освітленні", "Не можу згадати де я тебе бачив 🙄", "Краса чиста, непідробний, ніби художник малював, проявляючи майстерність у кожному штриху", - написали фанати Соні.

19-річна красуня живе і будує свою кар'єру в США. Не так давно стало відомо, що Соня приймає залицяння бізнесмена-мільйонера Дениса Жданова. Соня часто демонструє свої роботи моделлю для шанувальників, даруючи естетичну насолоду красою.

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