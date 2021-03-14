Модель Соня Евдокименко, внучка знаменитой Софии Ротару, порадовала поклонников домашним образом без макияжа

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм юная модель разместила подборку фото без мейкапа в обычной одежде - маечке и джинсах.

София сделала несколько фото дома, чтобы показать свою естественную красоту. Она показала несколько фото в лучах заката, которые попадали сквозь окно в комнату, где живет девушка в Нью-Йорке.

"Простые моменты дома. Никакого макияжа, узких джинсов, в сиянии заката 🧡", - подписала свои фото София.

Поклонники не смогли устоять и прокомментировали фото девушки множеством смайликов-сердечек и конечно же комплиментами. Ведь девушка невероятно красива, а лучи заката подчеркнули ее особенную изящность в линиях образа.

"Невероятная😍😍😍", "Шикарная!😍😍😍", "❤️ Дуже❤️🔥!", "Любимая Сонечка ты прекрасная❤️", "Вы нереально красива", "Хорошая цветовая гамма 🙌", "Игра со светом правильная! Обычно кадры получаются особенные в таком освещении", "Не можу згадати де я тебе бачив 🙄", "Красота чистая, неподдельный, как будто художник рисовал, проявляя мастерство в каждом штрихе", - написали фанаты Сони.

19-летняя красотка живет и строит свою карьеру в США. Не так давно стало известно, что Соня принимает ухаживания бизнесмена-миллионера Дениса Жданова. Соня часто демонстрирует свои работы моделью для поклонников, даря эстетическое наслаждение красотой.

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