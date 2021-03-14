Популярна українська співачка Даша Астаф'єва розповіла про те, як потрапила до лікарні через власне ставлення до свого здоров'я

Зірка поділилася лякаючою історією своєї госпіталізації в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Астаф'єва розповіла, що минулого тижня пережила важке потрясіння. Два дні поспіль у співачки болів живіт, проте вона не звертала на тривожні дзвіночки уваги і просто пила знеболюючі, продовжуючи займатися своїми справами.

"Вночі біль посилився, продовжуючи пити знеболюючі, на всі вмовляння і прохання я відмовлялася їхати в лікарню", - згадує співачка.

Однак, звернутися до лікарів їй все ж довелося, хоч і не по своїй волі.

"Наступне, що я пам'ятаю, коридор лікарні і всі кола пекла, які тільки може пройти людина, яка перебуває не в змозі пояснити, що з ним, і що у нього болить...", - розповіла Даша.

Їй довелося пройти кілька неприємних діагностичних процедур і потрапити до кількох лікарів.

"Через пару хвилин мене направили в інше відділення, де визначили, що у мене внутрішня кровотеча...мені пощастило. Я жива. Доктор, до якого я потрапила, тепер мій герой! Олена Миколаївна, як мамуля, взяла мене за руку і пообіцяла, що все буде добре. Так і є. Три дні тому мені зняли шви і підтвердили, що так і є", - поділилася своєю історією зірка.

Вона додала, що зважилася опублікувати цей пост для того, щоб попередити інших, як робити не треба. Співачка закликала людей уважно ставитися до свого здоров'я і берегти себе.

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