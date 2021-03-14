Відомий український телеведучий Юрій Горбунов засвітився поруч з красунею-дружиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував фото, на якому позував з Катею Осадчою під час зйомок «Голосу країни». Горбунов був одягнений в блакитний піджак, а Осадча в ніжне рожеве плаття з оригінальним верхом. Сукня була прикрашена стразами.

Варто відзначити, що парочка виглядала дуже стильно і гармонійно як за кольоровою гамою, так і за емоціями, які вони демонстрували на фото. Горбунов світився від щастя, а Осадча виглядала ще щасливішою.

Відзначимо, що на шоу зіркових пародій «Ліпсінк батл» Юрій Горбунов вдало перевтілювався в Тіну Кароль і навіть спілкувався зі своєю дружиною в образі співачки. Тепер же артист повернувся на своє законне місце.

"Ми в ефірі! Дивитеся? З сьогоднішнього дня шоу стає драматичним! Тренери позбудуться половини своїх учасників! Вокальні бої!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях глядачі стали залишати свої відгуки, не забуваючи при цьому похвалити зіркову парочку.

"Пощастило з дружиною", "Дивимося! Серце розривається, коли учасників не вибирають!", "Ви дуже гарні! Просто клас!", "Дуже красиві!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Осадча і Горбунов влаштували рольові ігри прямо на публіці, не забувши і про Кароль: «Во, Юрка дав...».

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