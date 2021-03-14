Відомий український телеведучий Юрій Горбунов влаштував примірку образу-копії Тіни Кароль

Останнім часом популярні українські знаменитості задіяні на зйомках нового шоу «Ліпсінгбатл», де беруть участь у різних ролях. Не обійшло стороною це і знаменитого телеведучого Юрія Горбунова, якому доведеться перетворитися на справжню копію колеги Тіни Кароль.

Артист для інтриги також спеціально поділився несподіваним фото, на якому позував з перукою з золотистими укладеними локонами і вже з легким макіяжем на обличчі, показуючи частину свого перевтілення.

"У надійних руках наших чарівниць-гримерів! Готуюся перевтілюватися в Тіну Григорівну! 😇😇😇. Головне встояти на підборах і не втратити по ходу перуку !! 😀 😀Будете дивитися!? Вже сьогодні о 20.20 на 1 + 1 Ліпсінг батл !! Прикольний досвід!» ,- написав артист.

Фанати тут же відповіли:

"Одні й ті ж особи, чому не запрошують других акторів, ведучих, співаків ...; Ви такий гарний, прямо як Тіна! 🤧 ❤ ️ ; Це що кожен ефір тільки одну Тіну будуть всі ліпсіти?; А мені більше на Олесю Жураковську схожий😊; Тіна-Горбунтіна😂; Круто! 😂 носіть червону помаду!👍 ; Боооооже, який красун🙌; а де червона помада; ось прям одне обличчя! 🤭 ♥ ️».

До цього в Instagram шоу Зоряних пародій "Ліпсінк батл" з'явився уривок з наступного випуску. На відео Юрій Горбунов постав в образі Тіни Кароль. На ньому було біле плаття, червоні ботфорти і білий перуку. Артисту зробили макіяж, дуже нагадує макіяж Тіни.

Поруч з переодягненим чоловіком сиділа Катя Осадча, яка почала жартувати над ним. Осадча поцікавилася, чи не набрала фальшива Тіна вагу, і чи не думала вона щось зробити зі своєю талією. Горбунов не розгубився і назвав благовірну хамкою.

Нагадаємо, що Горбунов з Осадчою відірвалися на закритому концерті російської групи, тільки для обраних: "спасибі за твій...".

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