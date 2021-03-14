Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов засветился рядом с красоткой-женой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал фото, на котором позировал с Катей Осадчей во время съемок «Голоса страны». Горбунов был одет в голубой пиджак, а Осадчая в нежное розовое платье с оригинальным верхом. Платье было украшено стразами.
Стоит отметить, что парочка выглядела очень стильно и гармонично как по цветовой гамме, так и по эмоциям, которые они демонстрировали на фото. Горбунов светился от счастья, а Осадчая выглядела еще счастливей.
Отметим, что на шоу звездных пародий «Липсинк батл» Юрий Горбунов удачно перевоплощался в Тину Кароль и даже общался с своей женой в образе певицы. Теперь же артист вернулся на свое законное место.
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«Мы в эфире! Смотрите? С сегодняшнего дня шоу становится драматическим! Тренеры лишатся половины своих участников! Вокальные бои!», - подписал фото Горбунов.
В комментариях зрители стали оставлять свои отзывы, не забывая при этом похвалить звездную парочку.
«Повезло с женой», «Смотрим! Сердце разрывается, когда участников не выбирают!», «Вы очень хороши! Просто класс!», «Очень красивые!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Осадчая и Горбунов устроили ролевые игры прямо на публике, не забыв и о Кароль: «Во, Юрка дал…».
Как сообщала Politeka, всплыли редкие фото первой жены Горбунова, с которой он жил до Осадчей: как выглядит и что о ней известно.
Также Politeka писала, что эпатажный Горбунов с париком на голове и макияжем превратился в копию Кароль: "Несите красную помаду!".