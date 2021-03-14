У мережі згадали, як виглядала перша дружина Юрія Горбунова, з якою він жив до роману з Катериною Осадчою

До початку стосунків зі своєю нинішньою дружиною відомий український ведучий був щасливо одружений на балетній танцівниці на ім'я Людмила. Пара зіграла весілля у 1995 році. Людмила була на 12 років старше Юрія і виховувала дочку від першого шлюбу. Після весілля вона залишила кар'єру танцівниці і стала домогосподаркою.

Відносини Людмили і Юрія тривали 20 років, проте за цей час у них так і не з'явилося спільних дітей. Проте ведучий удочерив дочку Людмили Ксюшу. У 2011 році вона стала мамою, а ведучий – щасливим дідусем маленької Поліни.

Втім, у 2015 році шляхи Юрія та Людмили розійшлися. Вони пояснили, що причиною розлучення були "різні погляди на життя". Цікаво, що в тому ж році шоумен почав зустрічатися з Осадчою.

Втім, пара ведучих довгий час ніяк не коментувала свої стосунки. Вони розкрили карти тільки через два роки, коли у них народився син Іван. На той час Горбунов і Осадча вже були одружені.

Варто відзначити, що у Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком.

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Фото: Tabloid