Внучка відомого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса здивувала знімком у прозорому вбранні
40-річна Анна Сафрончик живе в Італії і просуває себе як актрису і модель. Красуня активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться з шанувальниками своїми фото.
На цей раз Анна буквально вбила наповал чорно-білим знімком, в якому продемонструвала свою жіночність і пристрасть. Про це пише Politeka.net.
Так, на фото красуня постала в досить пікантному образі. Сафрончик стоїть біля стіни в чорній мереживній сукні з прозорої тканини. Модель кокетливо приспустила наряд з плечей і в той же час підняла і без того коротку спідницю.
Під сукнею проглядаються чорні трусики красуні, а ось ліфчик Анна вирішила не надягати, ніби навмисне дражнячи глядача.
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Дивлячись на це фото, можна сказати, що саме так і виглядає справжня спокуса.
Раніше ми писали, що Сафрончик вирішила опублікувати архівний знімок. На фото вона позує на мальовничій вуличці в теплу пору року. Для прогулянки Анна вибрала розкішне кремове плаття, яке так і приковує до себе погляди.
Довгий наряд з глибоким декольте дозволив моделі продемонструвати свої вражаючі форми.
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