Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком судді шоу "Танці з зірками", української балерини Катерини Кухар, вразив гарячим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Стоянов опублікував анонс вистави, в якій він з дружиною гратиме. Анонс він супроводив архівними фотографіями, на яких продемонстрував відмінну фізичну форму.

Стоянов був одягнений у світлі обтягуючі лосини і піджак, розшитий золотими нитками. Він виконував ефектні танцювальні па, які буквально позбавили жінок сну.

"Друзі, радий запросити вас на виставу «Кармен Сюїта». Чотири роки з нашого першого виступу пролетіли непомітно і знову наше тріо в Києві", - написав Стоянов.

Як відомо, танцювальна пара Кухар і Стоянов склалася практично на самому початку кар'єри зірок. Вже пізніше вони стали парою і в реальному житті. Зірки виховують двох дітей і разом гастролюють по Україні та світу. На їхньому рахунку величезна кількість вистав і постановок.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар показала справжню пристрасть зі своїм чоловіком. Пара влаштувала справжню "пожежу" на сцені під час однієї з вистав. Кухар притулилася до коханого, виставивши довгу ніжку.

Нагадаємо, що Кухар з "Танці з зірками" довірилася чоловікові, випробувавши справжнє блаженство: "Раз на місяць – обов'язково!".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в різнобарвному купальнику полонила романтичним образом:"ось нахлинуло".

Також Politeka писала, що вбрана Кухар з "Танці з зірками" похвалилася своєю пишністю на сцені:"яка граціозна".