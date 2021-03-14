Відома українська ведуча і знавець етикету Ольга Фреймут поділилася з жінками порадами на тему краси
Шоувумен відома своїм стриманим образом і великими знаннями про етикет, якими вона раз у раз ділиться з українцями. На цей раз ведуча вирішила розповісти своїм підписницям в Instagram про тонкощі правильного макіяжу. Про це пише Politeka.net.
Так, Фреймут поділилася постом, в якому розписала правила для любительок косметики.
"Якщо губи потріскані, їх малювати помадою не варто.
Накладні вії доречні, якщо ви працюєте на сцені.
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Добре зволожена шкіра обличчя краще, ніж та, що з тональним кремом.
Прозорі нігті елегантніше за нарощені барвисті пазурці", - йдеться в пості Фреймут.
Публікацію ведуча супроводила власним фото, на якому вона розглядає себе в дзеркалі.
Раніше ми писали, що ведуча поділилася фото, на якому вона позує в легкому літньому вбранні.
На фото Оля була в білій блузі, з пов'язкою на голові, і коротенькій спідниці. Красуня сиділа на валізі на пляжі, виставивши розкішні ніжки. Дівчина задумливо дивилася кудись, захоплюючись природою Каліфорнії. Знімок вийшов дуже літнім і сонячним.
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