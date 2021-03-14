У неї завжди знайдеться порада

Відома українська ведуча і знавець етикету Ольга Фреймут поділилася з жінками порадами на тему краси

Шоувумен відома своїм стриманим образом і великими знаннями про етикет, якими вона раз у раз ділиться з українцями. На цей раз ведуча вирішила розповісти своїм підписницям в Instagram про тонкощі правильного макіяжу. Про це пише Politeka.net.

Так, Фреймут поділилася постом, в якому розписала правила для любительок косметики.

"Якщо губи потріскані, їх малювати помадою не варто.

Накладні вії доречні, якщо ви працюєте на сцені.

Добре зволожена шкіра обличчя краще, ніж та, що з тональним кремом.

Прозорі нігті елегантніше за нарощені барвисті пазурці", - йдеться в пості Фреймут.

Публікацію ведуча супроводила власним фото, на якому вона розглядає себе в дзеркалі.

Раніше ми писали, що ведуча поділилася фото, на якому вона позує в легкому літньому вбранні.

На фото Оля була в білій блузі, з пов'язкою на голові, і коротенькій спідниці. Красуня сиділа на валізі на пляжі, виставивши розкішні ніжки. Дівчина задумливо дивилася кудись, захоплюючись природою Каліфорнії. Знімок вийшов дуже літнім і сонячним.

Нагадаємо, скандальна Фреймут в одному халатику забула про етикет і побешкетувала з сестрою у ванній: фото забав.

Як повідомляла Politeka, невгамовна Фреймут взялася за королівську сім'ю, принизивши принца Гаррі: "це занадто...".

Також Politeka писала, що скандальна Фреймут на пляжі в Каліфорнії розбурхала одкровенням: "Аж серце защемило".