Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів, як вони з дружиною планують готуватися до літа

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився планами на своїй сторінці в Instagram.

Так, в короткому відео танцюрист зізнався, що вони з дружиною Лілією хочуть до літа трохи підкачатися і поліпшити свою фізичну форму.

"Вирішили з чоловіком, що з понеділка починаємо нове життя! Ведемо активну підготовку до літа і хочемо собі ... кубики ми хочемо, так?",- вимовляє на відео Лілія.

Однак, чоловік поправляє, що вони просто хочуть домогтися своєї кращої фізичної форми.

"Ні, ну ми насправді і так нічогеньки, а до літа повинні бути ще в кращій формі", - додає Яма.

Для цього подружжя планує активно займатися фітнесом.

"Спочатку тритижневий курс на рельєфне тіло. Подивимося, що буде...", - додав танцюрист.

Раніше ми писали, що його дружина Лілія опублікувала фото, на якому позує в довгій чорній майці з великим декольте. Легка тканина обтягнула бюст і підкреслила талію - чоловік просто везунчик.

Тонкі лосини обтягнули стрункі ніжки і пружні сідниці.

Лілія заплела волосся в тугу високу косу. З її вух стирчали навушники.

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