Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів, як вони з дружиною планують готуватися до літа
Як повідомляє Politeka.net, артист поділився планами на своїй сторінці в Instagram.
Так, в короткому відео танцюрист зізнався, що вони з дружиною Лілією хочуть до літа трохи підкачатися і поліпшити свою фізичну форму.
"Вирішили з чоловіком, що з понеділка починаємо нове життя! Ведемо активну підготовку до літа і хочемо собі ... кубики ми хочемо, так?",- вимовляє на відео Лілія.
Однак, чоловік поправляє, що вони просто хочуть домогтися своєї кращої фізичної форми.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "Пошкодувала вже, що…"
Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."
Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася у "вагітній" сукні: "Ну нарешті..."
Під Києвом загорівся літак, відомо про постраждалих: перші подробиці
"Ні, ну ми насправді і так нічогеньки, а до літа повинні бути ще в кращій формі", - додає Яма.
Для цього подружжя планує активно займатися фітнесом.
"Спочатку тритижневий курс на рельєфне тіло. Подивимося, що буде...", - додав танцюрист.
Раніше ми писали, що його дружина Лілія опублікувала фото, на якому позує в довгій чорній майці з великим декольте. Легка тканина обтягнула бюст і підкреслила талію - чоловік просто везунчик.
Тонкі лосини обтягнули стрункі ніжки і пружні сідниці.
Лілія заплела волосся в тугу високу косу. З її вух стирчали навушники.
Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Влад Яма осоромився в незвичайному амплуа: "Боязно, стрьомно...".
Як повідомляла Politeka, распаренний Влад Яма з "Танців з зірками" в халаті показав Нічні забави з сином: "Ух, добре...".