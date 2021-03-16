Популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала з кращою подругою яскраву фотосесію в одязі власного бренду

Відома виконавиця займається не тільки своїми піснями, вона ще присвячує себе улюбленій справі-колекціям спортивного одягу від власного бренду, якому вже кілька років. Більш того, артистка досить часто показує новинки на собі, бажаючи довести їх якість.

Оскільки співачка також дружить з Анастасією Завгородньою-популярним українським дизайнером, вони вирішили організувати колаборацію двох брендів і створили серію спеціального тематичного одягу. Для початку Каменських випустила кліп» дівчатка рулять", в якому знялася разом з Ганною, Лесею Нікітюк і Дашею Астаф'євою.

Потім співачка оголосила, що має намір здивувати всіх зміною стилю разом з кращою подругою вже зовсім скоро. Кадрами зі стильної зйомки вона поділилася в сторі. Каменських підкреслила, що вони вже з Анею чекають відгуків, адже їх колекція виходить у світ сьогодні:

"І скоро на вулиці вийде мафія дівчат, які точно готові підкорювати цей світ! 🤩 🔥 » ,- зазначила Каменських.

При цьому перед презентацією, Каменських вдалося дійсно здивувати, адже позувала вона у власній Лавандовій дизайнерській толстовці і ... з рожевою туфлею на шпильці. Причому туфлю Каменських піднесла до вуха, немов мобільний телефон.

Таким чином Настя вирішила нагадати про модну колекцію кращої подруги-Анни Завгородньої.

"Приготуйтеся! Буде дуже стильно!; Класні фото; а на ніжці?; Прекрасна; чекаємо з нетерпінням; красиві фотки; Красуня❤️; як я хочу такі💓 місяць шукала, ніде не було. І ось вони 💓; красуня; шалено чекаємо❤️; що творить ковид, вже через взуття люди розмовляють 😮; виглядає безглуздо, робить вона, а соромно нам; Але, говорите в трубочьку😂», - написали фанати.

Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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