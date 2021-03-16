Популярная украинская певица Настя Каменских устроила с лучшей подругой яркую фотосессию в одежде собственного бренда
Известная исполнительница занимается не только своими песнями, она еще посвящает себя любимому делу – коллекциям спортивной одежды от собственного бренда, которому уже несколько лет. Более того, артистка довольно часто показывает новинки на себе, желая доказать их качество.
Поскольку певица также дружит с Анастасией Завгородней – популярным украинским дизайнером и супругой певца Позитива, они решили организовать коллаборацию двух брендов и создали серию специальной тематической одежды. Для начала Каменских выпустила клип «Девочки рулят», в котором снялась вместе с Анной, Лесей Никитюк и Дашей Астафьевой.
Затем певица объявила, что намерена удивить всех сменой стиля вместе с лучшей подругой уже совсем скоро. Кадрами из стильной съемки она поделилась в Стори. Каменских подчеркнула, что они уже с Аней ждут отзывов, ведь их коллекция выходит в свет сегодня:
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?"
Раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла"
Сочная жена DZIDZIO в мини показала свое богатство во всей красе, в сети не выдержали: «Пусть Михаил вас…»
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
«И скоро на улицы выйдет мафия девчонок, которые точно готовы покорять этот мир! 🤩🔥», - отметила Каменских.
При этом перед презентацией, Каменских удалось действительно удивить, ведь позировала она в собственной лавандовой дизайнерской толстовке и… с розовой туфлей на шпильке. Причем туфлю Каменских поднесла к уху, словно мобильный телефон.
Таким образом Настя решила напомнить о модной коллекции лучшей подруги - Анны Завгородней.
«Приготовьтесь! Будет очень стильно!; Классные фото; А на ножке?; Прекрасная; Ждём с нетерпением; Красивые фотки; Красуня❤️ ну держитесь; Как я хочу такие💓 месяц искала, нигде не было. И вот они 💓; Красавица; Безумно ждём❤️; Что творит ковид, уже через обувь люди разговаривают 😮; выглядит нелепо, делает она, а стыдно нам; Але, говорите в трубочьку😂», - написали фанаты.
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".
Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".