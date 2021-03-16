Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес буде виглядати розкішно навіть у звичайній білій сукні

Всесвітньо відома актриса, співачка і з недавніх пір власниця косметичного бренду вміє привернути увагу до себе. Так як Лопес бажає якомога частіше з'являтися на публіці, вона ретельно стежить за собою і старанно розвінчує міфи про те, що користується ботоксом.

Тим не менш, шанувальники сумніваються в правдивості слів Дженніфер. У 51 рік зірка виглядає значно молодше своїх років, а її фігура дуже підтягнута і доглянута, немов зірка днює і ночує в спортзалі.

У білій сукні лаконічного дизайну, але з досить відкритим декольте, співачці вдалося показати пишні достоїнства з нового ракурсу. Причому вийшло це у Лопес найкращим чином і без зайвої відвертості.

На зірці не було ні масивних прикрас, ні яскравого макіяжу з незвичайною зачіскою. Головною родзинкою цього лука стало саме плаття з декольте.

Також зірка представила ролик, в якому змінила кілька образів.

Джей Ло постає в зухвалому відкритому вбранні і вистрілює з величезних пістолетів, в натовп. Замість куль зі зброї вилітають гроші... Кадри з інших фільмів, з Дженніфер в головній ролі, змінюються кадрами з її кліпів. Також Джей Ло розмістила вирізки зі статей і заголовки, які напевно боляче ранять її.

"Вау", " яка атмосфера! 😍 🙌 🏽 ", "Люблю твоє тіло😍 🙌 🏽"," я хочу це😘 ✨"," сподіваюся, сьогодні ввечері зустрінемося🧡 💚"," я люблю тебе❤️🔥"," джейло, вкрала моє серце"," Королева"," нескінченна краса, завжди красива і дивовижна", - відгукнулися фанати знаменитості.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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