Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула струнким тілом

Зірка постала в зеленому купальнику, показавши красиву фігуру, пише Politeka.net. Модель продемонструвала вигини, прийнявши цікаву позу.

Емілі стояла на колінах біля вікна. Зелений топік обтягнув пишні груди, а рукава ніби спали, оголивши ніжні плечі.

Модель натягнула крихітні трусики на тонкій резинці трохи вище стегон. Плоский рельєфний животик просто заворожував погляд і приносив море вражень. Видно, що Ратаковськи багато часу проводила в спортзалі.

Також модель була в білих кросівках. Вона розпустила довге пишне волосся, уклавши їх на одне плече.

Красива прикраса на шиї стала додатковим акцентом образу.

Зірка дивилася в камеру, широко відчинивши очі. Кадр за п'ять годин зібрав кілька десятків лайків і трохи коментарів.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи, бувши вагітною, також балувала фанатів відвертими знімками в оголеному вигляді.

А днями зірка повідомила, що народила сина від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала дитину і повідомила його ім'я - Сильвестр Аполлон.

Хоча це хлопчик, модель в одному з інтерв'ю розповіла, що дозволить дитині самостійно вибрати собі стать.

"Люди набагато складніші, і їх визначають не геніталії", - думає модель.

Таким чином, точна гендерна приналежність буде відома з часом.

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