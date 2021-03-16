Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула струнким тілом
Зірка постала в зеленому купальнику, показавши красиву фігуру, пише Politeka.net. Модель продемонструвала вигини, прийнявши цікаву позу.
Емілі стояла на колінах біля вікна. Зелений топік обтягнув пишні груди, а рукава ніби спали, оголивши ніжні плечі.
Модель натягнула крихітні трусики на тонкій резинці трохи вище стегон. Плоский рельєфний животик просто заворожував погляд і приносив море вражень. Видно, що Ратаковськи багато часу проводила в спортзалі.
Також модель була в білих кросівках. Вона розпустила довге пишне волосся, уклавши їх на одне плече.
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Красива прикраса на шиї стала додатковим акцентом образу.
Зірка дивилася в камеру, широко відчинивши очі. Кадр за п'ять годин зібрав кілька десятків лайків і трохи коментарів.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи, бувши вагітною, також балувала фанатів відвертими знімками в оголеному вигляді.
А днями зірка повідомила, що народила сина від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала дитину і повідомила його ім'я - Сильвестр Аполлон.
Хоча це хлопчик, модель в одному з інтерв'ю розповіла, що дозволить дитині самостійно вибрати собі стать.
"Люди набагато складніші, і їх визначають не геніталії", - думає модель.
Таким чином, точна гендерна приналежність буде відома з часом.
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