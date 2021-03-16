Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула стройным телом

Звезда предстала в зеленом купальнике, показав красивую фигуру, пишет Politeka.net. Модель продемонстрировала изгибы, прияв интересную позу.

Эмили стояла на коленях возле окна. Зеленый топик обтянул пышную грудь, а рукава будто спали, оголив нежные плечи.

Модель натянула крохотные трусики на тонкой резинке чуть выше бедер. Плоский рельефный животик просто завораживал взгляд и приносил море впечатлений. Видно, что Ратаковски много времени проводила в спортзале.

Также модель была в белых кроссовках. Она распустила длинные пышные волосы, уложив их на одно плечо.

Красивое украшение на шее стало дополнительным акцентом образа.

Звезда смотрела в камеру, широко распахнув глаза. Кадр за пять часов собрал несколько десятков лайков и немного комментариев.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски, будучи беременной, также баловала фанатов откровенными снимками в обнаженном виде.

А на днях звезда сообщила, что родила сына от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала ребенка и сообщила его имя - Сильвестр Аполлон.

Хотя это мальчик, модель в одном из интервью рассказала, что позволит ребенку самостоятельно выбрать себе пол.

"Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии», — думает модель.

Таким образом, точная гендерная принадлежность будет известна со временем.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте