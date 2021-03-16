Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула стройным телом
Звезда предстала в зеленом купальнике, показав красивую фигуру, пишет Politeka.net. Модель продемонстрировала изгибы, прияв интересную позу.
Эмили стояла на коленях возле окна. Зеленый топик обтянул пышную грудь, а рукава будто спали, оголив нежные плечи.
Модель натянула крохотные трусики на тонкой резинке чуть выше бедер. Плоский рельефный животик просто завораживал взгляд и приносил море впечатлений. Видно, что Ратаковски много времени проводила в спортзале.
Также модель была в белых кроссовках. Она распустила длинные пышные волосы, уложив их на одно плечо.
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Красивое украшение на шее стало дополнительным акцентом образа.
Звезда смотрела в камеру, широко распахнув глаза. Кадр за пять часов собрал несколько десятков лайков и немного комментариев.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски, будучи беременной, также баловала фанатов откровенными снимками в обнаженном виде.
А на днях звезда сообщила, что родила сына от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала ребенка и сообщила его имя - Сильвестр Аполлон.
Хотя это мальчик, модель в одном из интервью рассказала, что позволит ребенку самостоятельно выбрать себе пол.
"Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии», — думает модель.
Таким образом, точная гендерная принадлежность будет известна со временем.
Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте