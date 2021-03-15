Відомий Молдавський співак Дан Балан, сполохав армію фанаток, притиснувши рідну дівчину, так схожу на нього

Як передає Politeka.net, Дан Балана обожнюють мільйони фанатів по всьому пострадянському простору. Серцеїд не залишає байдужим завдяки своєму таланту. Не дивно, що в мережі існує безліч фан-акаунтів, присвячених життю і творчості талановитого виконавця.

В одному з таких розмістили фото з дівчинкою, яку обіймає Дан:

"Даник і діти то любоффф🥺❤", - підписали фото автори пабліку.

У шанувальників фото з малятком викликало ажіотаж, як виявилося, Дан зробив фото зі своєю племінницею. Багато поцікавилися, коли ж у Дана буде дама і дітки:

"Даник, вже пора власних заводити ❤️", "Кохана плем'яша", "Циганеня мій, ти мені подобаєшся...", "Так, так пора вже своїх...", "Дан чудово виглядає з дітками, бажаю скоріше мати своїх!!!", "Яка мила фотографія принадність клас👍 👍 👍", "Як щодо. ... пані?", "Ой, Данчик ти вже пристарілок і все немає своїх діточок", - написали шанувальники.

Не так давно на цій же фан-сторінці з'явилося фото Дана в горах. У кадрі Дан стоїть в легкому чорному трекінговому костюмі і кепці з рюкзаком за плечима на тлі гірського струмка і лісу. Місцевість нагадує карпатські пейзажі, проте де саме зроблено знімок у пабліку не сказано.

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