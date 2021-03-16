Юлія Саніна, яка є фронтвумен і солісткою групи The Hardkiss, здивувала незвичайним образом

Як передає Politeka.net, фото артистка показала на своїй сторінці в Інстаграм.

"Привіт з минулого", - підписала вона фото.

Юлія Саніна показала фото, на якому зображена в несподіваному для неї образі. Співачка позує з пишною завивкою і я яскравим макіяжем. З аксесуарів до такого образу підібрали масивні ланцюги.

Користувачі Мережі були вражені таким перевтіленням відомої співачки. Саніну навіть порівняли з Аллою Пугачовою, яка, як відомо, любить подібні зачіски.

"Юля з Голлівуду", "карколомна", "як красиво", "як же це стильно", "Кайф", "Класний образ", "яка ракета", "Вау", "Така прикольна", "Кучерик Ю", "шикарні кучері", "Прекрасна", "можна втратити свідомість", "Привіт з 80-х", "Пугачова, це ти?", "Пугачова?", "Вау, нічого собі. Не впізнати", - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що вокалістка The Hardkiss Юлія Саніна похвалилася фігурою в образі фатальної красуні. Артистка позувала у фіолетовій сукні з шаленими вирізами і занадто відвертою зоною декольте.

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