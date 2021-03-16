Вагітна дружина "холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун згадала як виглядала в одній з кращих своїх фотосесій

Останнім часом Даша все частіше приділяє час собі і готується до швидкої появи на світ дочки. Тому дівчина рідко з'являється в соціальній мережі. Нещодавно модель вирішила порадувати шанувальників архівними кадрами з однієї вельми інтригуючою фотосесії на природі.

Даша в короткій сукні і катаючись на іграшковій конячці на спеціальному атракціоні виглядала більш ніж розкуто, в той же час на другому кадрі в кольоровій сукні з акуратним принтом і вирізом на стегні Хлистун підкреслила стрункість новим образом. У підписі ж модель підняла давно побиту тему кращого образу:

"Блондинки або брюнетки?😄 » ,- кокетливо поцікавилася Даша.

Шанувальники не стали ігнорувати пост:

"Блондинки😍; натуральний 😍; Блонд і тільки♥♥️; карусель схожа на ту, що стоїть в Дніпрі біля ЦУМу☺; будеш постарше почнеш фарбуватися в блонд, а то волосся не залишиться; свій колір завжди дорожче фарби. І вам дуже йде свій!); блондинка 😍; Блондинки ❤️; Блонд 👱; Блондинка❤️; світло-русяве🙂; яка ви красуня❤️🔥; Брюнетки ,але тобі 🔥блонд».

До того, як оголосити про свою вагітність, дівчина постійно брала участь в популярних рекламних фотосесіях, просуваючи кар'єру моделі. Даша не раз говорила, що своє життя в іншій сфері просто не уявляє.

"Не уявляю, як би я залишилася вчитися, як би пішла з моделінгу. Якби хлопець сказав вибирати, він чи робота, я б однозначно вибрала роботу. Це моє життя", - розповідала Даша в інтерв'ю.

Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".

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