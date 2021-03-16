Співак Іван Ганзера розповів, що на шоу все зовсім не так, як виглядає на екрані телевізора для глядачів

Як повідомляє Politeka.net, хлопець з села в Харківській області Іван Ганзера, який завжди хотів співати, став переможцем найпершого в Україні сезону талан-шоу" Голос країни " в 2011 році. Через 10 років після участі в інтерв'ю виданню theLime він розповів, чому не склалося співробітництво з лейблом і чому він розірвав контракт.

За словами Івана, коли він прийшов на "Голос країни", то підписав контракт, згідно з яким у разі перемоги він підпише договір на співпрацю з лейблом Universal Music. Однак, після перемоги на шоу по суті ніякої співпраці і не вийшло. "Була певна сума, яку передали Universal Music, яку там потім благополучно розтягнули, розмили і на тому все закінчилося. І ти при цьому заручник. Ти підписав договір, і без лейбла не можеш ні записати пісню, ні виступити де - небудь", - розповів Іван.

Однак, за п'ять років контракту з лейблом у артиста все ж вийшло зібрати пісень на один повноцінний альбом. А через 10 років після перемоги на шоу, продюсерська компанія віддала йому авторські права і навіть невеликий гонорар. Тепер він вільно виступає зі своїми піснями вже без кураторів з Universal Music.

Також Ганзера поділився, що учасники, які часто не дійшли до фіналу, стають набагато успішнішими, ніж переможці. Після шоу їм надходять хороші пропозиції від продюсерів і вони, не обмежені жорсткими контрактами за умовами талант-шоу, стають справжніми зірками першого ешелону. Тоді як багато переможців тепер забуті глядачами шоу. "Але я дуже радий, що ось десять років минуло, а я досі при справі. Так, можливо, я не збираю стадіони, але ж багато моїх колег-переможців різних проектів вже давно працюють в супермаркетах, а я ще десь виступаю, співаю",-каже Іван.

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