Певец Иван Ганзера рассказал, что на шоу все совсем не так, как выглядит на экране телевизора для зрителей

Как сообщает Politeka.net, парень из села в Харьковской области Иван Ганзера, который всегда хотел петь, стал победителем самого первого в Украине сезона талан-шоу "Голос країни" в 2011 году. Спустя 10 лет после участия в интервью изданию theLime он рассказал, почему не сложилось сотрудничество с лейблом и почему он разорвал контракт.

По словам Ивана, когда он пришел на "Голос країни", то подписал контракт, согласно которому в случае победы он подпишет договор на сотрудничество с лейблом Universal Music. Однако, после победы на шоу по сути никакого сотрудничества и не получилось. "Была определенная сумма, которую передали Universal Music, которую там потом благополучно растянули, размыли и на том все закончилось. И ты при этом заложник. Ты подписал договор, и без лейбла не можешь ни записать песню, ни выступить где-либо", - рассказал Иван.

Однако, за пять лет контракта с лейблом у артиста все же получилось собрать песен на один полноценный альбом. А спустя 10 лет после победы на шоу, продюсерская компания отдала ему авторские права и даже небольшой гонорар. Теперь он свободно выступает со своими песнями уже без кураторов из Universal Music.

Также Ганзера поделился, что часто не дошедшие до финала участники становятся гораздо более успешными, чем победители. После шоу им поступают хорошие предложения от продюсеров и они, не ограниченные жесткими контрактами по условиям талант-шоу, стают настоящими звездами первого эшелона. Тогда как многие победители теперь забыты зрителями шоу. "Но я очень рад, что вот десять лет прошло, а я до сих пор при деле. Да, возможно, я не собираю стадионы, но ведь многие мои коллеги-победители разных проектов уже давно работают в супермаркетах, а я еще где-то выступаю, пою", - говорит Иван.

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