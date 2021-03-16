Певец Иван Ганзера рассказал, что на шоу все совсем не так, как выглядит на экране телевизора для зрителей
Как сообщает Politeka.net, парень из села в Харьковской области Иван Ганзера, который всегда хотел петь, стал победителем самого первого в Украине сезона талан-шоу "Голос країни" в 2011 году. Спустя 10 лет после участия в интервью изданию theLime он рассказал, почему не сложилось сотрудничество с лейблом и почему он разорвал контракт.
По словам Ивана, когда он пришел на "Голос країни", то подписал контракт, согласно которому в случае победы он подпишет договор на сотрудничество с лейблом Universal Music. Однако, после победы на шоу по сути никакого сотрудничества и не получилось. "Была определенная сумма, которую передали Universal Music, которую там потом благополучно растянули, размыли и на том все закончилось. И ты при этом заложник. Ты подписал договор, и без лейбла не можешь ни записать песню, ни выступить где-либо", - рассказал Иван.
Однако, за пять лет контракта с лейблом у артиста все же получилось собрать песен на один полноценный альбом. А спустя 10 лет после победы на шоу, продюсерская компания отдала ему авторские права и даже небольшой гонорар. Теперь он свободно выступает со своими песнями уже без кураторов из Universal Music.
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Также Ганзера поделился, что часто не дошедшие до финала участники становятся гораздо более успешными, чем победители. После шоу им поступают хорошие предложения от продюсеров и они, не ограниченные жесткими контрактами по условиям талант-шоу, стают настоящими звездами первого эшелона. Тогда как многие победители теперь забыты зрителями шоу. "Но я очень рад, что вот десять лет прошло, а я до сих пор при деле. Да, возможно, я не собираю стадионы, но ведь многие мои коллеги-победители разных проектов уже давно работают в супермаркетах, а я еще где-то выступаю, пою", - говорит Иван.
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