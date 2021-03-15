Трагедія в родині відомого співака Сергія Лазарєва, не залишила байдужими шанувальників, був зовсім молодий

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відомий співак поділився болем, який протягом декількох років не відпускає знаменитого співака.

Сергій розмістив фото зі своїм покійним братом, який загинув в результаті ДТП в 2015 році.

"Пашка! Брат! Сьогодні виповнилося б 43!! 💔 світла пам'ять! Пам'ятаю! Сумую!",- написав співак.

Як з'ясувалося про страшну трагедію, яка спіткала всю сім'ю Лазаревих, родичі воліють мовчати. Павло загинув в результаті ДТП, за даними з російських ЗМІ, в його автомобілі лопнуло колесо, машину викинуло на зустрічну смугу, в результаті автомобіль полетів стрімголов. Незважаючи на травми, струс мозку, забій плеча і перелом носа, чоловік відмовився від госпіталізації і вважав за краще не лягати в лікарню. Через кілька днів швидка відвезла Павла в лікарню, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Шанувальники коментарями підтримали свого кумира. Багато хто побажав терпіння, любові і берегти себе:

"Навіть лайк складно ставити 🙏", "тримайтеся і бережіть один одного", " співчуваю всім серцем🙏"," світла пам'ять!", "Жалко. Ви так схожі.", "Як же ви схожі..... Сил Вам, Сергій і терпіння", " це дуже боляче. Світла пам'ять вашому братові", - написали небайдужі шанувальники.

Знаменитості також висловили свою підтримку Лазарєву, подруга Лазарєва Ані Лорак розмістила емодзі-складені в молитві долоні. Так само підтримав співака Максим Галкін.

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