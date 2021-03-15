Трагедия в семье известного певца Сергея Лазарева, не оставила равнодушными поклонников, был совсем молод

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известный певец поделился болью, которая на протяжение нескольких лет не отпускает знаменитого певца.

Сергей разместил фото со своим покойным братом, который погиб в результате ДТП в 2015 году.

"Пашка! Брат! Сегодня исполнилось бы 43!! 💔 светлая память! Помню! Скучаю!", - написал певец.

Как выяснилось о страшной трагедии, постигшей всю семью Лазаревых, родственники предпочитают молчать. Павел погиб в результате ДТП, по данным из российских СМИ, в его автомобиле лопнуло колесо, машину выкинуло на встречную полосу, в результате автомобиль полетел кубарем. Несмотря на травмы, сотрясение мозга, ушиб плеча и перелом носа, мужчина отказался от госпитализации и предпочел не ложиться в больницу. Через несколько дней скорая увезла Павла в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Поклонники комментариями поддержали своего кумира. Многие пожелали терпения, любви и беречь себя:

"Даже лайк сложно ставить 🙏", "Держитесь и берегите друг друга", "Сочувствую всем сердцем🙏", "Светлая память!", "Жалко. вы так похожи.", "Как же Вы похожи..... Сил Вам, Сергей и терпения", "Это очень больно. Светлая память Вашему брату", - написали небезразличные поклонники.

Знаменитости также высказали свою поддержку Лазареву, подруга Лазарева Ани Лорак разместила эмодзи - сложенные в молитве ладони. Так же поддержал певца Максим Галкин.

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