Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, вскружил голову ярким фото
Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстал в стильном образе.
Так, одетый с иголочки Лазарев позировал в черном костюме и темной рубашке.
В подписи Сергей сделал долгожданное объявление: "Сегодня!! Главная ТВ премьера! 3 сезон самого масштабного вокального народного проекта «Ну-ка, все вместе» на телеканале Россия! В 17.45! Не пропустите!".
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"Начинается огонь, страсти, накал, эмоции, радость, переживания, борьба, смятение и все самое лучшее и интересное!!)))👏🔥 Ура! И самое главное наш Сергей там, на своем бессменном месте! Потому что самый справедливый, самый лучший арбитр и оратор. Будем переживать все это снова вместе с ним, шоу очень эмоциональное, но оно того стоит! 😊🙌💥"
"Очень жду новый сезон!!!! А какой красивый Сергей Вячеславович))))) ❤️"
"Ох, Сережка"
Ранее мы рассказывали, как Лазарев вызвал бурю эмоций, растаяв в объятиях симпатичной блондинки. Артист похвастался тем, что вместе со своей партнершей Катей Осиповой выиграл на шоу "Танцы со звездами".
"Самое главное спасибо моей красавице-партнерше! Катюша, ты - боец! Ты мега профи и мне с тобой очень повезло! Это твоя абсолютно заслуженная награда ❤️спасибо, что была рядом! 🙏", - рассыпался в комплиментах Сергей.
Напомним, Ани Лорак прижалась к довольному "любовнику" Лазареву, не сдерживая эмоций: "Каждой девочке необходимо иметь такого..."
Как сообщала Politeka, "любовник" Лорак Лазарев променял певицу на юную красотку, видео уже в сети: "Без утиных губ и ботокса"