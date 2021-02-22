Певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, восхитил радостным известием рядом с красивой блондинкой

Артист рассказал обо всем на своей странице в "Инстаграм", передает Politeka.net.

Лазарев поделился своей радостью после победы в «Танцах со звездами». Похоже, что чувства действительно его переполняли.

«Дададададада!! Мы победили в шоу «Танцы со звездами»!! Спасибо!!!!! ❤Каждому, кто голосовал! Всем, кто поддерживал нас на протяжении всего проекта... спасибо членам жюри, за советы, за комментарии и высокие баллы! Спасибо всем хореографам, которые работали с нашей парой... Сегодня в зале была моя семья и мои близкие друзья! Болели за меня! И это предало мне еще больше сил! Спасибо ❤», - рассказал певец.

Не забыл Лазарев поблагодарить и свою партнершу, фото с которой он показал в новом посте.

«Ну и самое главное спасибо моей красавице- партнерше Кате Осиповой @katyaosipova ! Катюша, ты - боец! Ты мега профи и мне с тобой очень повезло! Это твоя абсолютно заслуженная награда ❤️❤️❤️спасибо, что была рядом!» - написал артист.

Фолловеры Лазарева поздравляют его с победой.

«Заслуженная победа достойнейших🔥 Браво, Вы удивительно трудолюбивый, талантливый и целеустремленный», «Поздравляю❤️ Мы так рады за Вас, вашу пару😭 На сто процентов заслуженная и честная победа! Без лишнего хайпа и «грязи»! Молодцы!», - пишут в комментариях.

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