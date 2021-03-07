Известный российский певец Сергей Лазарев показал, как расслабляется на выходных в стильном образе

Артист, которому поклонники приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым ярким фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке певец позирует на фоне курортного города и живописных гор. Для субботней прогулки Лазарев выбрал удобный и в то же время стильный наряд. На нем модные штаны в клетку, тонкий кремовый свитер и легкая бежевая куртка. Дополнили образ звезды стильные очки.

Лазарев уверенно стоит, облокотившись на перила моста и засунув руки в карманы. Певец задумчиво смотрит куда-то в сторону.

«Роза Хутор. Прогулялся, подышал горным воздухом... прекраааасно!!! Всем хороших выходных!», - написал Лазарев.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Слишком красиво», «Стиляга», «Топовый лук», «Нереально красивый», «Классные штаны! Где такие купил?», «Красивый такой», «Отдохни, заслужил. Новых творческих вершин тебе и твоему коллективу», «Вам очень идёт эта одежда! Вы прекрасен!», «Сергей, а можно поинтересоваться, что это за плюшевое чудо?) Еще в клипе очень понравился этот предмет одежды)», - пишут люди в комментариях.

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