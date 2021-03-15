Екс-солістка групи "Время и Стекло", тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва анонсувала вихід нового альбому

Як передає Politeka.net, у 2020 році популярна група «Время и Стекло» повідомила про завершення своєї роботи. Хлопці пробули разом 10 років, після чого вирішили зайнятися сольними кар'єрами. Дорофєєва презентувала сольний проект в кінці 2020 року. Її першою піснею був хіт "Горить".

У новому пості співачка зізналася, що днями вийде її дебютний альбом. На фото спокусниця постала в дуже спокусливому образі. Вона сперлася на дзеркало, елегантно відкривши ротик. Виглядала артистка просто чудово.

"До релізу EP «dofamin» Залишилося 4 дні", - повідомила Дорофєєва радісну новину.

У коментарях шанувальники стали залишати масу позитивних відгуків.

"Еее, чекаємо пушку", "дуже сильно чекаємо вихід альбому", "дуже чекаю цей день!", "Впевнені що це буде розрив", "ще трохи і ми почуємо нові хіти від DOROFEEVA", "це фото фантастичне", "як швидко час летить", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в зухвалому образі засвітила свій апетитний животик. Розкішне волосся артистки звело з розуму її шанувальників.

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