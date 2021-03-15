Екс-солістка групи "Время и Стекло", тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва анонсувала вихід нового альбому
Як передає Politeka.net, у 2020 році популярна група «Время и Стекло» повідомила про завершення своєї роботи. Хлопці пробули разом 10 років, після чого вирішили зайнятися сольними кар'єрами. Дорофєєва презентувала сольний проект в кінці 2020 року. Її першою піснею був хіт "Горить".
У новому пості співачка зізналася, що днями вийде її дебютний альбом. На фото спокусниця постала в дуже спокусливому образі. Вона сперлася на дзеркало, елегантно відкривши ротик. Виглядала артистка просто чудово.
"До релізу EP «dofamin» Залишилося 4 дні", - повідомила Дорофєєва радісну новину.
У коментарях шанувальники стали залишати масу позитивних відгуків.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Пишнотіла солістка KAZKA в шкіряному костюмі поруч з Осадчою розбурхала виглядом: "Зробила пластику?"
Олена Кравець несподівано покинула Жіночий квартал, що тепер буде з "вечірнім": "Так, я пішла..."
50-річна Білик обвішалася ланцюгами, вразивши містичним виглядом на незвичайному фото: "Вийшло випадково..."
Винник розкрив головну інтригу своїх стосунків з юною красунею з "Х-Фактора": "Щось неймовірне..."
"Еее, чекаємо пушку", "дуже сильно чекаємо вихід альбому", "дуже чекаю цей день!", "Впевнені що це буде розрив", "ще трохи і ми почуємо нові хіти від DOROFEEVA", "це фото фантастичне", "як швидко час летить", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в зухвалому образі засвітила свій апетитний животик. Розкішне волосся артистки звело з розуму її шанувальників.
Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".
Як повідомляла Politeka, розкуті Дорофєєва з Каменських влаштували "битву титанів" в бікіні: "одна відразу програла".
Також Politeka писала, що спокусниця Дорофєєва в екстремальному міні зізналася, за чим прийшла в "Голос країни": "кожен з них...".