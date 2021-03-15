Экс-солистка группы "Время и Стекло", тренер шоу «Голос країни» Надя Дорофеева анонсировала выход нового альбома

Как передает Politeka.net, в 2020 году популярная группа «Время и Стекло» сообщила о завершении своей работы. Ребята пробыли вместе 10 лет, после чего решили заняться сольными карьерами. Дорофеева презентовала сольный проект в конце 2020 года. Ее первой песней был хит «Горит».

В новом посте певица призналась, что на днях выйдет ее дебютный альбом. На фото искусительница предстала в очень соблазнительном образе. Она облокотилась на зеркало, элегантно приоткрыв ротик. Выглядела артистка просто превосходно.

«До релиза EP «dofamin» осталось 4 дня», - сообщила Дорофеева радостную новость.

В комментариях поклонники стали оставлять массу положительных отзывов.

«Еее, ждем пушку», «Очень сильно ждем выход альбома», «Очень жду этот день!», «Уверены что это будет разрыв», «Ещё немного и мы услышим новые хиты от DOROFEEVA», «Это фото фантастическое», «как быстро время летит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева в дерзком образе засветила свой аппетитный животик. Роскошные волосы артистки свели с ума ее поклонников.

Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".

Как сообщала Politeka, раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла".

Также Politeka писала, что искусительница Дорофеева в экстремальном мини призналась, за чем пришла в "Голос країни": "Каждый из них...".