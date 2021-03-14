Відома співачка Надя Дорофєєва що стала, з недавнього часу сольною виконавицею, порадувала шанувальником стильним образом в екстремальному міні

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва постала в новому стильному образі на своїй сторінці в Instagram, представивши всю свою команду.

Фото в екстремальному чорному міні костюмі, який створює виріз у вигляді ромба на животику співачки, в капелюшку з вуалеткою і стильних чорних ботильонах з тупим носком, зроблено на тлі студії. Зліва і справа знаменитості висять червоні штори, які створюють контраст стильному образу Дорофєєвої.

Надя написала в пості, що прийшла на проект "Голос країни", щоб створити команду сучасних співаків. Вона пише:

"Я прийшла в шоу" Голос країни " за справжніми голосами сучасності і, озираючись на етап сліпих прослуховувань, розумію, що приймала правильні рішення! Це команда мрії і кожен з них розкрився на боях ще сильніше", - заявила Дорофєєва.

Зірка також заявила, що вона разом зі своєю командою готова приємно дивувати слухачів.

Нагадаємо, що в команду Дорофєєвої входять такі виконавці як Катерина Суботова, Сергій Лазановський, Владислав Хохлан, Микита Леонтьєв, Лаура Марті, Петро Чернишенко, Ілля Рєзніков, Гордій Старух, Ірина Ебралідзе, Євген Шарманов, Роман Вознюк, Ярина Гребеньовська, Андрій Науменко, Олена Левашова, Ілля Ніколаєнко, Олександр Лім.

Шанувальники підтримали свою улюблену співачку, написавши слова підтримки і звичайно, компліменти своєму кумиру.

"Будемо дивитися всією сім'єю😍😍", "Надюша чекаємо ефір😍😍😍команда Dorofeeva найкраща😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Найкраща команда і кращий наставник🔥", "Важко вибрати, хто з ким в батлі бо хочеться щоб всі залишилися далі 😅♥️", "Дуже красива🔥🔥🔥", "Важкий вибір занадто крута команда😍", "Ти красива 😍🔥🔥🔥", "Тобі так пасує цей образ😍", "Образ просто вогонь".

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