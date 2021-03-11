Популярна українська співачка Надя Дорофєєва блиснула ідеальною фігурою з різних ракурсів

Зірка розповіла, що приготувала подарунок для своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. Зірка записала відео, на якому виконала новий хіт "О тебе". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка одягла маленький топік,що обтягнув її груди. Завдяки довжині одягу оголився пружний животик. Також красуня була в широких брюках.

Красуня спокусливо рухалася в різних локаціях, вона виляла стегнами, підкоривши своєю грацією.

У пості Надя розповіла, що скоро вийде її перший EP-міні-альбом dofamin, а також вона опублікує mood-відео на live-версії всіх 5 треків.

"Перша відеоісторія з dofamin - a tebe…

Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики", - написала артистка.

Всього за 50 хвилин кадри зібрали майже 70 тисяч переглядів.

"Мене одну бентежить мат в пісні?(((", "Єєєє, пожар 🔥❤️"," Ну якось так", " Краща команда❤️", " Надю, дуже круто!❤️ Правда, велика трудяга, захоплююся і дивуюся тобі з кожним разом все більше і більше !!", "Нереально крута робота😍 🔥 🙌 👏"," так хочеться на концерт вже😍 😍 😍"," ви унікальні, Надю, і Я бажаю вам всього найкращого.❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Мої вуха в раю", " дуже круто 🔥 🔥 🔥 дякую тобі за твою творчість 💖 💖 💖 ми тебе дуже любимо ❤ ️", " Ти наша любов навіки ♪ ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила...".

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом:"просто розриваєш".