Відома співачка Наталія Могилевська розповіла про те, кого шкодує у своїй школі

П'ять років тому зірка відкрила свою школу талантів, в якій допомагає майбутнім артистам, передавати Politeka.net. Артистка вирішила розповісти про своїх учнів.

Відповідну публікацію зірка розмістила у своєму Instagram, підкріпивши текст красивим знімком.

На фото сяюча Могилевська позувала в чорній сукні зі сміливим декольте. Вона посміхнулася, піднявши руку, і піднісши мікрофон до підборіддя.

"Мені шкода і ледарів і роботяг. І тих і інших доводиться перевчити, коли вони приходять до нас в школу", - написала артистка.

За словами співачки, на навчання приходять різні люди: одні вважають, що для зірки досить добре виглядати, інші ж - потрібно страшно працювати.

"Робота артиста - така ж професія, як і будь-який інший вид діяльності зі своїми нюансами, плюсами, складнощами і втомою. Для ледарів підкреслю, що світові профспілки затвердили середню норму 8-12 робочих годин на день", - розповіла українська знаменитість.

Також для "роботяг" артистка пояснила, що потрібно відпочивати.

"Правда, два вихідних на тиждень, мені здається, мають люди більш розслаблені ніж ті, які хочуть стати зірками", - написала Наталя.

"Шикарно виглядаєте", "вважаємо, що вихідних має бути два! У всіх можуть бути сім'ї і навіть діти, як не дивно", "така Ви 🤍 🙏 🏻 хороша", " я зараз вдома 😘не працюю і співаю сама собі в своє задоволення)😜".

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