Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна показала, як розважалася в Колумбії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото і відео зі зйомок тревел-шоу «Орел і решка». Як відомо, Саніна разом зі співаком Алексєєвим стала ведучою святкового випуску шоу. Зірка вирушила підкорювати Колумбію.

На фото Юлія показала, як зважилася на екстремальний політ на дельтаплані. Дівчина не побоялася піти на такий сміливий експеримент.

"Те, що не увійшло у випуск. Частина 2. Насправді екстремальних випробувань в @orelireshka_official у мене було ДВА! Крім спуску по водоспаду, був політ на дельтаплані. До цього я ніколи в житті не літала ні на чому подібному! Виявилося, що у мене абсолютно немає страху висоти і швидкості. А який це адреналін і краса!",- підписала фото і відео зірка.

У коментарях співачці залишили масу відгуків.

"Юля, ви найкраща ведуча "Орла і решки" за всі 10 років. Одного випуску нам мало", "мені так сподобався цей випуск) нам потрібна нова ведуча", "тепер хочу бачити Вас ведучою на цілий сезон", "цей сміх, просто обожнюю!", "Яка красива", "прекрасний випуск!",- пишуть користувачі Мережі.

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