Зірка "Дизель шоу", КВНщик і актор Євген Сморигін вразив новим образом

Як передає Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явилися кадри з нового ефіру. На фото Євген Сморигін позував у костюмі з магазину для дорослих. Він повністю обтягнувся шкірою в шипах. В руках у чоловіка був батіг.

На другому фото засмучений і пониклий Сморигін сидів поруч з Вікторією Булітко, яка виконувала роль його дружини. Судячи з усього, жінка втішала артиста після невдалої витівки.

"Подейкують, що в тривалих відносинах бажання згасає. Але ж можна підтримувати вогник і навіть повернути колишню пристрасть. Наш Євген Сморигін @smorigin_evgeni вирішив не церемонитися і відразу перейти до жорстких методів - до БДСМ. Чому чудовий костюм викликав інтерес не тільки у дружини, і що спільного у се**уального мачо і їжачка - дивіться в цю п'ятницю в "Дизель Шоу", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях залишили масу захоплених відгуків про новий образ актора.

"Сміливий експеримент", "ви круті", "коли вийде?", "Прикольненько", "Віка знову пофарбувалася?", "Жабеня, як справи?", "Не перестаю дивуватися", "відмінно сидить костюм", - пишуть користувачі Мережі.

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