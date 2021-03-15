Фітнес-тренер Марина Боржемська (у минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" похвалилася відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала атмосферне фото. 41-річна Марина лежала на підлозі, закривши очі від задоволення. Виглядала вона щасливою і задоволеною. Її обличчя блищало. Ймовірно, фотосесію Боржемська влаштувала після активного тренування.

На жінці були лосини і короткий топ. Спортивний костюм обтягнув ідеальну фігуру тренера.

"Весна прийшла! Погода стає теплішою. І речей на нас менше. Всім нам хочеться бути красунями під променями сонця. І я вам у цьому, звичайно, допоможу", - написала Марина Боржемська.

У коментарях ефектній красуні залишили масу компліментів.

"Нереальна красуня», «Ти просто богиня», «тіло мрії», «як можна бути такою неймовірною», "дивитися – одне задоволення", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Боржемська поділилася особистими фотографіями зі святкування свого дня народження. На фото потрапили двоє дітей красуні. Також, за словами тренера, привітати її вирішили друзі та близькі, які підготували для неї сюрприз, приїхавши до неї у Вінницю.

Нагадаємо, що тренер "Зважені та щасливі" Боржемська в "невидимому" боді влаштувала сеанс спокуси:"не відвести очей".

Як повідомляла Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська поніжилася на підлозі, захопивши і декольте, і рецептами:"жінка - мрія".

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