Відома телеведуча Марина Боржемська, тренер "Зважені та щасливі", показала себе в максимально жаркому ракурсі
На фото Марина позує в боді тілесного кольору, яке потягнула руками, виділяючи зону бікіні. Красуня лежала на білих скринях і посміхалася, хвалячись розкішною фігуркою. Дівчина залишила волосся розпущеним, а сама посміхалася для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ідеальна фігура", - підписала зірка під фото.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Мариночка, у вас ідеальна фігура", "у Вас фігура на 10. Я прагну максимально наблизитися", "вогонь", " Вау, класно виглядаєте. Просто супер і не відвести з вас очей", " Марина ви дуже круто виглядаєте. Фігурка на 11"," Марина, ви дуже красива дівчина, але нижня частина занадто вульгарно"," так, ви дуже гарячі"," яка ж ви красуня", " 8. Потрібно працювати ще над пресом і руками".
Ми писали, що відома фітнес-тренер Марина Боржемська (в минулому Узелкова) з шоу "Зважені та щасливі" розповіла докладно про схуднення.
На знімку Боржемська позувала в синій кофті і красивому жакеті, який вона розкрила. Зірка зробила собі красиву укладку, і блиснула сережкою у вусі.
Нагадаємо, гаряча тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала сідниці в "невидимому" боді
А ще Politeka повідомляла, що гаряча тренер "Зважені і щасливі" після розлучення вразила новим іміджем
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