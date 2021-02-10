Відома телеведуча Марина Боржемська, тренер "Зважені та щасливі", показала себе в максимально жаркому ракурсі

На фото Марина позує в боді тілесного кольору, яке потягнула руками, виділяючи зону бікіні. Красуня лежала на білих скринях і посміхалася, хвалячись розкішною фігуркою. Дівчина залишила волосся розпущеним, а сама посміхалася для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальна фігура", - підписала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мариночка, у вас ідеальна фігура", "у Вас фігура на 10. Я прагну максимально наблизитися", "вогонь", " Вау, класно виглядаєте. Просто супер і не відвести з вас очей", " Марина ви дуже круто виглядаєте. Фігурка на 11"," Марина, ви дуже красива дівчина, але нижня частина занадто вульгарно"," так, ви дуже гарячі"," яка ж ви красуня", " 8. Потрібно працювати ще над пресом і руками".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Марина Боржемська (в минулому Узелкова) з шоу "Зважені та щасливі" розповіла докладно про схуднення.

На знімку Боржемська позувала в синій кофті і красивому жакеті, який вона розкрила. Зірка зробила собі красиву укладку, і блиснула сережкою у вусі.

Нагадаємо, гаряча тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала сідниці в "невидимому" боді

А ще Politeka повідомляла, що гаряча тренер "Зважені і щасливі" після розлучення вразила новим іміджем

Також Politeka писала, що Марина Узєлкова повідомила про таємниче знайомство



