Известная телеведущая Марина Боржемская, тренер "Зважені та щасливі", показала себя в максимально жарком ракурсе

На фото Марина позирует в боди телесного цвета, которое потянула руками, выделяя зону бикини. Красотка лежала на белых сундуках и улыбалась, хвастаясь роскошной фигуркой. Девушка оставила волосы распущенными, а сама улыбалась для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеальная фигура", - подписала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мариночка, у вас идеальная фигура", "У Вас фигура на 10. Я стремлюсь максимально приблизиться", "Огонь", "Вау, классно выглядите. Просто супер и не отвести с вас глаз", "Марина вы очень круто выглядите. Фигурка на 11", "Марина, вы очень красивая девушка, но нижняя часть слишком вульгарно", "Да, вы очень горячи", "Какая же вы красотка", "8. Нужно работать еще над прессом и руками".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из шоу "Зважені та щасливі" рассказала подробно о похудении.

На снимке Боржемская позировала в синей кофте и красивом жакете, который она распахнула. Звезда сделала себе красивую укладку, и сверкнула сережкой в ухе.

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